Advertisement

لبنان

ضو: هذا الخبر عار من الصحة ومجتزأ من سياقه

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1372852-638851377669366804.jpeg
Doc-P-1372852-638851377669366804.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح النائب مارك ضو في بيان، أن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع إشكال أمام منزله في منطقة سوق الغرب، هو عار من الصحة ومجتزأ من سياقه".
Advertisement
وأشار الى أنه "في التفاصيل، وأثناء لقاء جمع عددا من الأصدقاء والنشطاء وفاعليات من المنطقة في منزل النائب ضو، حضرت مجموعة من الشبان إلى محيط المنزل محاولين افتعال إشكال، تحت ذريعة فتح الطريق، علماً أن حركة السير كانت منتظمة، وشرطة البلدية منتشرة في المكان، ولا وجود لأي عائق فعلي. وقد تم احتواء الموقف سريعاً ومنع تطوره، بالتعاون مع قوى الأمن الموجودة في المحيط".
وأكد "حرصه الدائم على الحوار والاحترام المتبادل"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الاشاعات أو محاولات التشويش، التي يقف خلفها المتضررون من حضور نيابي تغييري ومستقل".
مواضيع ذات صلة
جعجع: سوريا دخلت اللعبة الدولية من بابها الواسع وربما تتقدم على لبنان في هذا السياق
lebanon 24
10/06/2025 11:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين الذاهبين إلى الحج… اقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
10/06/2025 11:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لكافة مستخدمي "واتسآب".. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
10/06/2025 11:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء للناخبين.. إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
10/06/2025 11:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-10
04:39 | 2025-06-10
04:30 | 2025-06-10
04:28 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
04:07 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24