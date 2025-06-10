ضو: هذا الخبر عار من الصحة ومجتزأ من سياقه

أوضح النائب في بيان، أن "ما تم تداوله عبر بعض ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع إشكال أمام منزله في منطقة سوق الغرب، هو عار من الصحة ومجتزأ من سياقه".

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وأشار الى أنه "في التفاصيل، وأثناء لقاء جمع عددا من الأصدقاء والنشطاء وفاعليات من المنطقة في منزل النائب ضو، حضرت مجموعة من الشبان إلى محيط المنزل محاولين افتعال إشكال، تحت ذريعة ، علماً أن حركة السير كانت منتظمة، وشرطة البلدية منتشرة في المكان، ولا وجود لأي عائق فعلي. وقد تم احتواء الموقف سريعاً ومنع تطوره، بالتعاون مع قوى الأمن الموجودة في المحيط".

وأكد "حرصه الدائم على الحوار والاحترام المتبادل"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الاشاعات أو محاولات التشويش، التي يقف خلفها المتضررون من حضور نيابي تغييري ومستقل".