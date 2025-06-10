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لبنان

بعد الإشكال الذي وقع في حيّ المقابر.. إليكم ما شهده محيط كنيسة سيّدة المعونات في زوق مكايل مساء أمس

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:36
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شهد محيط كنيسة سيّدة المعونات في زوق مكايل مساء تجمّعًا واسعًا لأبناء البلدة وشبانها، تلبية لدعوة عاجلة أُطلقت عقب الإشكال المؤسف الذي وقع في حيّ المقابر، الذي تطوّر إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين اللبنانيين بطعنة سكين.
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وفي التفاصيل، حصل خلاف بين عدد من الشبان اللبنانيين وآخرين من الجنسية السورية، سرعان ما تصاعد ليتحوّل إلى عراك دموي. وقد نُقل المصاب إلى المستشفى وسط حال من الغضب والتوتر في البلدة.

يأتي التجمّع أمام كنيسة سيدة المعونات في سياق التعبير عن التضامن مع المصاب، وللمطالبة باتخاذ إجراءات حازمة تضمن أمن أهالي زوق مكايل وسلامتهم، ومن ضمنها دعوات إلى مغادرة السوريين المقيمين في المنطقة، في ظل تصاعد التوتّر والاحتقان.

على الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية والجيش إلى المكان، وعملت على ضبط الوضع ومنع تفاقمه، في وقت تعيش فيه المنطقة حالًا من الغضب والتوتر، وسط مطالبات شعبية باتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الحوادث المتكرّرة.
 
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