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لبنان

سليمان هنّأ قوى الأمن بعيدها: تضحياتكم وقدراتكم السند الأكيد لوطنٍ يبحث عن الأمان

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:40
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح، "بمناسبة الذكرى الرّابعة والستين بعد المئة لعيد تأسيس قوى الأمن الداخلي اللبناني، نتقدّم من سعادة المدير العام، وضباط وأفراد هذه المؤسسة العريقة، بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات".
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أضاف: "لقد شكلتم – عبر سنوات من الخدمة – صرحاً للأمن والاستقرار، وسهرتم على حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفانٍ، رغم التحديات التي مرّت بها البلاد. إنّ تضحياتكم المستمرة وقدراتكم الاحترافية، كانتا وما تزالان السند الأكيد لوطنٍ يبحث عن الأمان والطمأنينة".

تابع: "في هذا اليوم الكريم، نؤكّد دعمنا الكامل لمسيرتكم، ونسأل الله أن يكلّل جهودكم بالمزيد من التقدّم والنجاح".

ختم: "كل عام وقوى الأمن الداخلي بألف خير، ودامت راية لبنان شامخة في ظلّ سواعدكم المخلصة".
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