سليمان هنّأ قوى الأمن بعيدها: تضحياتكم وقدراتكم السند الأكيد لوطنٍ يبحث عن الأمان

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قال الرئيس في تصريح، "بمناسبة الذكرى الرّابعة والستين بعد المئة لعيد تأسيس اللبناني، نتقدّم من ، وضباط وأفراد هذه المؤسسة العريقة، بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات".أضاف: "لقد شكلتم – عبر الخدمة – صرحاً للأمن والاستقرار، وسهرتم على حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفانٍ، رغم التحديات التي مرّت بها البلاد. إنّ تضحياتكم المستمرة وقدراتكم الاحترافية، كانتا وما تزالان السند الأكيد لوطنٍ يبحث عن الأمان والطمأنينة".تابع: "في هذا اليوم ، نؤكّد دعمنا الكامل لمسيرتكم، ونسأل الله أن يكلّل جهودكم بالمزيد من التقدّم والنجاح".ختم: "كل عام وقوى الأمن الداخلي بألف خير، ودامت راية شامخة في ظلّ سواعدكم المخلصة".