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لبنان

توقيع اتفاقية تعاون بين ابرشية مار مارون في كندا وراهبات العائلة المقدسة

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:59
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وقّع راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول- مروان تابت خلال زيارته الأخيرة  للبنان، والرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري-أنطوانيت سعاده، اتفاقية تعاون ببركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في الصرح البطريركي – بكركي. وتقضي هذه الاتفاقية حضور راهبات من الجمعية الى هاليفاكس، نوفا سكوشيا- كندا، والتي تؤسّس لبداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين المؤسّستين الكنسيّتين يُسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة في مجالات عدة، أبرزها الحياة الرعوية والرسالة التربوية، والدعم الاداري العملي، فضلاً عن التدريب والتنشئة المتخصّصة. 
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ومن أهم بنود نص هذه الإتفاقية النقاط التالية: 
الحياة الرعوية والرسالة التربوية: تهيئة بيئة رعويّة وتعليمية تدعم الأفراد في مختلف جوانب حياتهم وتساعدهم على التطور الشخصي والعلمي والروحي. 
الدعم العملي الاداري: تبادل الخبرات والموارد اللازمة لضمان استدامة العمل المشترك وتحقيق الكفاءة في الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة. 
التنشئة والتدريب: تنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية بما يتماشى مع التحديات المعاصرة. 
ومن شأن هذا التعاون المساهمة في توفير  فرص حقيقيّة لإعادة تجذير الشباب والشبيبة في العادات المارونية واللبنانية وربط المنتشرين بأرض الأجداد، على أن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتعاون طويل الأمد مليء بالإنجازات والنجاحات المشتركة.
 
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