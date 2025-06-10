Advertisement

لبنان

عون في الاردن للتشاور مع الملك عبدالله.. ولودريان في بيروت تحضيرا لـ "مؤتمر باريس"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-06-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1372864-638851393654502602.jpg
Doc-P-1372864-638851393654502602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقوم رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وستكون الزيارة مناسبة للتشاور في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عرض التطورات الإقليمية الراهنة. ويرافق رئيس الجمهورية وفد رسمي.  
Advertisement
ولن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع بسبب انشغالات وسفر الرؤساء، ولاسيما وأن ملف التعيينات في بعض المراكز لم ينته بعد لا سيما لجهة تعيين نواب حاكم المصرف المركزي والتعيينات والتشكيلات الدبلوماسية.
ويصل الى بيروت في الساعات المقبلة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان  حيث سيناقش مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب  ظهرا ومع  رئيس الجمهورية مساء. الملفات المطروحة من اتفاق وقف النار مروراً بمصير التمديد لـ "اليونيفيل" وصولاً إلى الملفات الاقتصادية .
وبحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية فان الزيارة تهدف اساسا لاستطلاع الإصلاحات الاقتصادية من أجل مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعدّ له باريس قبل نهاية السنة، لكون الممولين المهتمين بالمشاركة في إعادة الإعمار يتطلعون إلى تقدم الإصلاحات خصوصا بالنسبة إلى القطاع المصرفي".
وعلى خط آخر تستمر الاتصالات اللبنانية الرسمية مع دول العالم المعنية بتنفيذ وقف اطلاق النار بعد مواصلة الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على الجنوبيين، وسط نقاش حول صيغة التجديد للقوات الدولية "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، وتسريبات اسرائيلية حول رفض الولايات المتحدة التجديد لها وتوجهها لوقف الدعم المالي عنها والذي تبلغ نسبته ما يقارب 58 بالمئة من نفقاتها، وهو مبلغ يتعذر على الدول الاخرى انفاقه، ما لم تقرر الدول المشاركة في اليونيفيل التمويل، هذا اذا لم تستخدم اميركا حق النقض- الفيتو ضد قرار التمديد.
وذكرت بعض المعلومات ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لصياغة رسالة الى الامم المتحدة لطلب التمديد لليونيفيل برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ووزارة الدفاع لم تجتمع بعد لعدم تسمية ممثل رئيس الحكومة.
وقال الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تينينتي  إن "التحدي الأبرز الذي تواجهه (اليونيفيل) يتمثل في غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل". وأضاف: "تواصل (اليونيفيل) تشجيع الأطراف على تجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار (1701)، واتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة الأحكام العالقة من القرار، بما في ذلك خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار". واعتبر أنه "من السابق لأوانه التكهن بما قد يبدو عليه تفويض (اليونيفيل) بعد آب المقبل"، مذكّراً بأن القرار في هذا الشأن "يقع على عاتق مجلس الأمن".
بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية  رداً على سؤال عن الأنباء عن نية الولايات المتحدة إنهاء عمل قوات "اليونيفيل"  في جنوب لبنان: أنّ "تلك الأنباء غير دقيقة".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عون يلتقي الملك عبدالله اليوم ووزير خارجية سوريا إلى بيروت
lebanon 24
10/06/2025 11:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"المؤتمر الشعبي" - بيروت أقام فطورا تحضيرا للانتخابات البلدية في العاصمة
lebanon 24
10/06/2025 11:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يستعرض مع غوتيريش هاتفيا تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
lebanon 24
10/06/2025 11:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تواصل تحضيراتها لاستضافة الدورة "21" من مؤتمر منظمة "يونيدو"
lebanon 24
10/06/2025 11:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-10
04:39 | 2025-06-10
04:30 | 2025-06-10
04:28 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
04:07 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24