الضغوط مستمرة بعد اورتاغوس

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أكدت مصادر دبلوماسية أن مغادرة نائبة المبعوث الأميركي الى لمنصبها لا يعني انتهاء الضغوط الأميركية على ، بل إن هذه الاستراتيجية مستمرة أقله في الأشهر المقبلة، وبأدوات مختلفة.وتشير المعلومات إلى أن ستواصل استخدام الملف اللبناني كورقة في سياق المواجهة الإقليمية، خصوصًا عبر تغطية سياسية واضحة للتجاوزات والاعتداءات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، تحت ذريعة الدفاع عن النفس.وتعتبر الأوساط السياسية أن ، رغم تبدّل بعض الوجوه، لا تزال متمسكة بخياراتها المتعلقة بتركيبة السلطة في لبنان، وبتقييد دور ، ومحاولة فرض توازنات جديدة في المؤسسات.وتلفت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تفعيل قنوات ضغط مالية ودبلوماسية، بالتوازي مع تحريك ملفات مرتبطة بالمساعدات أو بالعقوبات، في ظل غياب أي نية أميركية لفتح باب التسويات الجدية قبل اتضاح المشهد في المنطقة، خصوصًا في وايران.