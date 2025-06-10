"التيار" لن يرشح حايك "تجنبا للانتحار"

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أشار مصدر مقرب من " " الى أنه بالرغم من أن " " ناجي قد أبدى رغبته وأكد في إحدى المقابلات التلفزيونية الترشح عن المقعد في الأولى، أي الرميل الصيفي والمدور، إلا أن "التيار" لن يقدم على هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة إنتحار لعدد من الأسباب :أولاً: المقعد الماروني في الأشرفية لا يزال طيف الرئيس الشهيد بشير الجميّل يرعاه ورفاق وأبناء الأشرفية يصوتون لبشير على هذا المقعد بغض النظر عمن هو المرشح ، أضف الى أن حلفاء الجميل نيابياً في الدائرة الأولى يردفون هذا المقعد بمئات الأصوات في الدورات الطبيعية لتعزيز وضعيته فكيف إذا كانت المعركة فيها تحدٍ أو كسر عظم كما يقال، هنا لن تقبل الشخصية أو النائب المتحالف مع أن يتم الإقتراب من هذا المقعد ، فيحصل النائب الجميل حينها على ما يقارب ال 5000 صوت وهو رقم كاف للتفوق على حايك .ثانياً: لن يضحي " الحر" بالمقعد الكاثوليكي، لأن إخراج النائب "التياري" الصحناوي من معركة الصوت التفضيلي سوف يخسر "التيار" حوالى ألف صوت في دائرة الأولى ، وستكون الخسارة مزدوجة، اي خسارة المقعدين الماروني والكاثوليكي ، وتذهب الحواصل الى نائب أقليات ل"التيار" ونائب أرمن أورثوذكس ل"حزب الطاشناق".لكل هذه الأسباب أكد المصدر ان ما يقوله حايك عن ترشحه في الأشرفية كلام إعلام لا أكثر ولا أقل .