Advertisement

لبنان

"التيار" لن يرشح حايك "تجنبا للانتحار"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-06-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1372872-638851409366294654.jpg
Doc-P-1372872-638851409366294654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مصدر مقرب من "التيار الوطني الحر" الى أنه بالرغم من أن نائب رئيس "التيار" ناجي حايك قد أبدى رغبته وأكد في إحدى المقابلات التلفزيونية الترشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى، أي الأشرفية الرميل الصيفي والمدور، إلا أن "التيار" لن يقدم على هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة إنتحار لعدد من الأسباب : 
Advertisement
أولاً: المقعد الماروني في الأشرفية لا يزال طيف الرئيس الشهيد بشير الجميّل يرعاه ورفاق البشير وأبناء الأشرفية يصوتون لبشير على هذا المقعد بغض النظر عمن هو المرشح ، أضف الى أن حلفاء النائب نديم الجميل نيابياً في الدائرة الأولى يردفون هذا المقعد بمئات الأصوات في الدورات الطبيعية لتعزيز وضعيته فكيف إذا كانت المعركة فيها تحدٍ أو كسر عظم كما يقال، هنا لن تقبل الشخصية أو النائب المتحالف مع نديم الجميل أن يتم الإقتراب من هذا المقعد ، فيحصل النائب نديم الجميل حينها على ما يقارب ال 5000 صوت وهو رقم كاف للتفوق على حايك . 
ثانياً: لن يضحي "التيار الوطني الحر" بالمقعد الكاثوليكي، لأن إخراج النائب "التياري" نقولا الصحناوي من معركة الصوت التفضيلي سوف يخسر "التيار" حوالى ألف صوت في دائرة بيروت الأولى ، وستكون الخسارة مزدوجة، اي  خسارة المقعدين الماروني والكاثوليكي ، وتذهب الحواصل الى نائب أقليات ل"التيار" ونائب أرمن أورثوذكس ل"حزب الطاشناق".
 لكل هذه الأسباب أكد المصدر ان ما يقوله حايك عن ترشحه في الأشرفية كلام إعلام لا أكثر ولا أقل .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الماكينة الانتخابية للتيار: فوز مرشح التيار الوطني الحر المختار  غسان غوش في شاتين البترون
lebanon 24
10/06/2025 11:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار "يتبنّى" مَنُ لم يرشحهم؟
lebanon 24
10/06/2025 11:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنرال أميركي مرشح لقيادة قوات الناتو في أوروبا
lebanon 24
10/06/2025 11:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يسعدني أن أرشّح بول إنغراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة
lebanon 24
10/06/2025 11:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-10
04:39 | 2025-06-10
04:30 | 2025-06-10
04:28 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
04:07 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24