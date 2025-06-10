Advertisement

لبنان

"حزب الله" لن يتأثر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-06-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1372873-638851410428738179.jpg
Doc-P-1372873-638851410428738179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت  مصادر مطلعة أن "حزب الله" "سيتعاطى بلامبالاة كاملة مع كل الحديث المتصاعد عن إمكان إنهاء مهام قوات "اليونيفيل" في الجنوب، سواء عبر التهديد السياسي أو تقليص التمويل".
Advertisement
ورأت المصادر "أن هذا النوع من الضغوط لن يُجدي نفعًا ولن يغيّر شيئًا في القواعد القائمة ميدانيًا، ولا في حسابات الحزب أو قراراته، خصوصًا في ظل ثبات البيئة الحاضنة للمقاومة ".
ووصفت المصادر هذه "الضغوط بمحاولات "الابتزاز المكشوف"، التي لا تستند إلى معطيات فعلية بل إلى رغبة غربية في التضييق على الحزب في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية".
وأشارت إلى "أن الانسحاب الكامل لليونيفيل،إن حصل، لن يترك أثرًا سلبيًا على وضع المقاومة، بل قد يزيد من هامش حركتها ميدانيًا في حال تصاعدت المواجهة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" لن يتدخل
lebanon 24
10/06/2025 11:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" بعد ضربة الضاحية: لن نظل متفرجين
lebanon 24
10/06/2025 11:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جبور: تدفق النازحين لم يتأثر بأي وضعية جديدة وأي تمويل
lebanon 24
10/06/2025 11:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: عندما قتلنا نصر الله وقيادات حزب الله لم يصل أي إمداد لسوريا وانهار نظام الأسد
lebanon 24
10/06/2025 11:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-10
04:39 | 2025-06-10
04:30 | 2025-06-10
04:28 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
04:07 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24