رفضا لزيادة أسعار المحروقات..قطع طرق الخميس!

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من المتوقع ان تنطلق يوم الخميس المُقبل تحركات عمالية ونقابية واسعة في الشارع رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، فهل سنشهد قطع طرقات؟في هذا الإطار، أوضح رئيس الدكتور عبر " " ان "ثمة اتصالات تُجرى مع الوزراء المعنيين وصولا إلى رئاسة الحكومة من المُفترض ان تُستكمل اليوم الثلاثاء لنُحدد في ضوئها تحركاتنا".وشدد على ان "قرار زيادة أسعار المحروقات جائر ويجب إعادة النظر فيه والتراجع عنه والسعي لحقيق العدالة بين مختلف القطاعات" .وقال: "نحن إلى جانب العسكريين والمُتقاعدين ومع حقهم المطلق بالحصول على زيادات كما نحن مع إنصاف العاملين في القطاعين العام والخاص".وتابع الأسمر: "سنبدأ اليوم مروحة مهمة من الاتصالات وسنُحدد كاتحاد عمالي عام غدا الأربعاء نقاط التجمع لهذه التحركات وسنُعلن عن الخطوات المُقبلة بالنسبة لإضراب الخميس إذا لم نحصل على نتيجة إيجابية اليوم".يُشار إلى ان رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أشار في حديث صحافي إلى ان لا قرار بقطع الطرقات يوم الخميس ولكن ما سيترتب عن التحرّك قد يعيق حركة السير تلقائياً.