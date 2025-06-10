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لبنان
الصيادلة يرفعون الصوت: المطلوب حلول جذرية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-06-2025
|
03:15
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ارتفعت في الاونة الاخيرة صرخة عدد من الصيادلة في
لبنان
، عقب عودة نغمة الادوية المقطوعة الى الاسواق، ما ادى الى ارتفاع نسبة الطلب على الدواء المهرب، والمزور الذي بات يسيطر على الاسواق عبر تجّار الشنط ومواقع التواصل والمستوصفات والصيدليات غير الشرعيّة، ما ادى الى تحرك
نقابة الصيادلة
مع الجهات المعنية لضبط هذا الأمر، خصوصاً وانه يضر بصحة المواطن بشكل مباشر.
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وأشارت مصادر في نقابة الصيادلة، الى انه وعلى الرغم من الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد المتاجرين بصحة المواطن، وكان آخرها توقيف شخصية بارزة في مجال التهريب، وشقيق
نائب لبناني
، الا ان الأمور تحتاج الى مزيد من الحزم، مشددة على ان نقيب الصيادلة
جو سلوم
يقوم بالاتصالات اللازمة للحد من هذا الموضوع قدر الامكان، وهو سيعمد الى طرح كل المشاكل التي يعاني منها الصيدلي اليوم على الجهات المعنية لايجاد الحل المناسب لها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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