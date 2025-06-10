الصيادلة يرفعون الصوت: المطلوب حلول جذرية

Advertisement

ارتفعت في الاونة الاخيرة صرخة عدد من الصيادلة في ، عقب عودة نغمة الادوية المقطوعة الى الاسواق، ما ادى الى ارتفاع نسبة الطلب على الدواء المهرب، والمزور الذي بات يسيطر على الاسواق عبر تجّار الشنط ومواقع التواصل والمستوصفات والصيدليات غير الشرعيّة، ما ادى الى تحرك مع الجهات المعنية لضبط هذا الأمر، خصوصاً وانه يضر بصحة المواطن بشكل مباشر.وأشارت مصادر في نقابة الصيادلة، الى انه وعلى الرغم من الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد المتاجرين بصحة المواطن، وكان آخرها توقيف شخصية بارزة في مجال التهريب، وشقيق ، الا ان الأمور تحتاج الى مزيد من الحزم، مشددة على ان نقيب الصيادلة يقوم بالاتصالات اللازمة للحد من هذا الموضوع قدر الامكان، وهو سيعمد الى طرح كل المشاكل التي يعاني منها الصيدلي اليوم على الجهات المعنية لايجاد الحل المناسب لها.