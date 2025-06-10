بلدية زغرتا شاركت في مشروع لتعزيز التنمية المستدامة

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شاركت بلدية - ممثلةً بعضو المجلس رلى في الاجتماع التمهيدي لمشروع LASERMED25 (تعزيز وتمكين مرونة السلطات المحلية في المتوسط – إصدار 2025)، الذي نظمته شبكة MedCities بدعم من .يهدف المشروع إلى تعزيز المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء ، بالإضافة الى تطوير مبادرات اقتصادية ذات طابع اجتماعي. كما يسعى إلى تطبيق مؤشر القيمة الاجتماعية الشاملة (ISVI) لرصد أثر السياسات البلدية.يذكر أنه بالاضافة الى ممثلة فرنجية وعضو المجلس السابق المهندس غسان طيون الذي سيتابع هذا الملف معها إيماناً بأن " هو نوع من التكامل بين الخلف والسلف" شارك ايضاً مجموعة من ممثلي بلديات متوسطية أخرى من وإسبانيا.سيدعم المشروع في زغرتا - إهدن ثلاث مبادرات إنتاجية اجتماعية، إضافة إلى ورش عمل وتبادل خبرات بين البلديات المشاركة. ويساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدفين الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة).