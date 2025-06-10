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لبنان

بلدية زغرتا شاركت في مشروع لتعزيز التنمية المستدامة

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:00
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شاركت بلدية زغرتا - إهدن ممثلةً بعضو المجلس رلى فرنجية في الاجتماع التمهيدي لمشروع LASERMED25 (تعزيز وتمكين مرونة السلطات المحلية في المتوسط – إصدار 2025)، الذي نظمته شبكة MedCities بدعم من مجلس مقاطعة برشلونة.
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يهدف  المشروع  إلى تعزيز الحوكمة المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء ، بالإضافة الى تطوير مبادرات اقتصادية ذات طابع اجتماعي. كما يسعى إلى تطبيق مؤشر القيمة الاجتماعية الشاملة (ISVI) لرصد أثر السياسات البلدية.

يذكر أنه بالاضافة الى ممثلة المجلس البلدي فرنجية وعضو المجلس السابق المهندس غسان طيون الذي سيتابع هذا الملف معها إيماناً بأن "العمل البلدي هو نوع من التكامل بين الخلف والسلف" شارك ايضاً مجموعة من ممثلي بلديات متوسطية أخرى من المغرب وإسبانيا.

سيدعم المشروع في زغرتا - إهدن ثلاث مبادرات إنتاجية اجتماعية، إضافة إلى ورش عمل وتبادل خبرات بين البلديات المشاركة. ويساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدفين الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة).
 
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