توقيف مطلوب بجرم السرقة وضبط مواد مخدّرة في بياقوت

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:بتاريخ ٢.٢٥/٦/٥، أوقفت دورية من الإقليمية اللبناني (ح. م.)، بجرم سرقة. وأثناء تفتيش منزله، تم العثور على كمية من حشيشة الكيف، كما تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم نقل أعتدة عسكرية.أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.