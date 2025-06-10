Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب بجرم السرقة وضبط مواد مخدّرة في بياقوت

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1372933-638851473833078791.jpg
Doc-P-1372933-638851473833078791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
Advertisement
بتاريخ ٢.٢٥/٦/٥، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية اللبناني (ح. م.)، بجرم سرقة. وأثناء تفتيش منزله، تم العثور على كمية من حشيشة الكيف، كما تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم نقل أعتدة عسكرية.
أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
توقيف عدّة أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات
lebanon 24
10/06/2025 11:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار
lebanon 24
10/06/2025 11:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل
lebanon 24
10/06/2025 11:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بجرم النصب والاحتيال.. مطلوب في قبضة أمن الدولة
lebanon 24
10/06/2025 11:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-10
04:39 | 2025-06-10
04:30 | 2025-06-10
04:28 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
04:07 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24