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لبنان

استقرار في أسعار البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:19
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استقر سعر صفيحة البنزين صباح اليوم بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان، فيما تراجع سعر المازوت الفي ليرة وسعر قارورة الغاز الفي ليرة. وجاءت الأسعار كالآتي:
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بنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانية 
بنزين 98 اوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانية 
ديزل: 1.389.000 ليرة لبنانية 
غاز: 897.000 ليرة لبنانية 
 
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