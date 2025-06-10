عن زيارة الثنائي الأميركي بولس وبرّاك.. هذا ما قاله موسى

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أشار النائب إلى أنّ "زيارة الأميركي مسعد بولس وتوم برّاك نهاية الأسبوع الحالي ليست مؤكدة حتى الساعة، فلا مواعيد محددة ويجب الانتظار لبلورة الأمور وما إذا كانت الزيارة في الفترة القريبة أو لا".واستبعد موسى في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، عودة الحرب، لافتاً ردا على سؤال إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار قيد المتابعة، لكن للأسف يُطلب من لبنان أن ينفّذه بالكامل في حين أنّ لا تلتزم ما هو مذكور في الاتفاق بشكل صريح، لاسيما الانسحاب الاسرائيلي وعدم خرق وقف إطلاق النار".وشدد على "وجوب قيام الأميركية الراعية للاتفاق بدور أكثر فاعلية، من أجل البدء الفعلي والجدي في تنفيذ هذا الاتفاق"، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يقومان بدورهما في هذا الموضوع للوصول إلى نتائج إيجابية ووقف الأعمال العسكرية".وبالنسبة إلى نزع السلاح من المخيمات ، أوضح أن "هذه المسألة تحتاج إلى آليات عمل ودراسة عميقة كي لا تحصل إشكاليّات تعرقل الوصول إلى النتيجة المرجوة، وهذا الموضوع يُدرس مع السلطة السياسية وقيادة الجيش".