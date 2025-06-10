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لبنان

سلام: نعمل مع القنوات الديبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:47
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قال رئيس الحكومة نواف سلام إن "الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتيّة وأثّرت على حياة اللبنانيين، والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار". 
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وفي كلمة له خلال مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال"، أضاف: "على الدولة ان يكون لديها السيطرة الكاملة على كل القوات المسلحة وتحقيق السلام وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701". 
 
وتابع قائلاً: "لقد نزعنا السلاح من اكثر من 500 مخزن في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت ونعمل مع القنوات الديبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الـ5". 
 
ولفت إلى أنه "حان الوقت لبناء الدولة الذي هو من أوّل مهمّات حكومتي وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية". 
 
وأشار إلى أن "انهيار القطاع المالي في لبنان نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب ونعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العدالة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي". 
 
وقال: "نحن نعمل على إعادة إرساء السيطرة والمراقبة في كل القطاعات وخاصة مطار بيروت وقريباً مطار القليعات في غضون عام، ونحن في إطار إعادة النفس الى تراث لبنان واحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون ايمانا منا بأن الرياضة اساسية". 
 
وتابع قائلأً: "نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحصلنا على تمويل لبرنامج "أمان" وعلى قرض لاعادة الاعمار من البنك الدولي ويبقى الكثير للقيام به وأمام التحديات ننظم مؤتمرين دوليين في الأشهر المقبلة". 
 
 
 
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