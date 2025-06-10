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لبنان

محمد المجذوب رئيسا لاتحاد بلديات السهل وداني الشاويش نائبا له

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:00
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 تم في سرايا جب جنين بحضور قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه انتخاب رئيس بلدية غزة محمد المجذوب رئيسا لاتحاد بلديات السهل وداني الشاويش رئيس بلدية المنصورة نائبا للرئيس.
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