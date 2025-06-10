بعد 5 ايام على جريمة التل.. شعبة المعلومات تكشف ملابسات الجريمة وتوقف القاتل

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وبتاريخ 05- 06- 2025، أقدم المدعو:ع. م. (مواليد عام 1990، لبناني)على إطلاق النار من مسدّس حربي باتجاه (م. ن. مواليد العام 1986، لبناني)، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما أثناء تواجدهما داخل منزل الأخير في محلّة التل/ . وقد أصيب الضحية بعدّة طلقات نارية في أنحاء متفرّقة من جسده، فتمّ نقله إلى أحد المستشفيات بحالة حرجة، ثم ما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجراحه، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وبنتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها القطعات المختصة في ، تمكّنت ، في أقل من ساعتين على وقوع الجريمة، من تحديد مكان تواجد القاتل في محلّة ، حيث عملت إحدى دورياتها على إلقاء القبض عليه.وفي خلال عملية التوقيف، حاول الفرار ومقاومة عناصر الدورية، ما اضطرهم إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء وتمت السيطرة عليه وتوقيفه. بتفتيشه، عثر بحوزته على مسدّسَين حربيَّين مع ممشطَين و/27/ طلقة نارية صالحة للاستعمال.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة المختص.