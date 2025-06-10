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لبنان

هاشم: استهداف الرعاة عدوان اجرامي

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:39
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم في تصريح  "ان ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم من استهداف مواطنين رعاة ماشية واستشهاد اثنين منهم من عائلة واحدة وهم يجاهدون لتحصيل سبل العيش الكريم، عدوان اجرامي واستكمال لما يتعرض له لبنان من همجية هذا العدو منذ عقود حتى اليوم".                                     
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اضاف: "امام هذا الاجرام وتنصل العدو الصهيوني وعدم التزامه بقرار وقف اطلاق النار وهو ما يحمل الراعيين الدوليين لهذا الاتفاق مسؤولية هذا التفلت، حيث سمح للاسرائيلي بالتمادي اكثر واستمرت الاعتداءات، إضافة إلى  احتلال جديد لمساحات واسعة وقتل اللبنانيين بشكل يومي، بالامس شهيد وقبله واليوم شهيدا شبعا، عدا الجرحى وخطف المدنيين ولم نسمع من هذا المجتمع الدولي كلمة حق او تحركا للجم هذا العدوان وايقافه". 

وختم: "نطالب الحكومة بالتحرك سريعا لوضع حد لهذه العدوانية بكل الاساليب والوسائل المتاحة لحماية الوطن وابنائه وسيادته وكرامته، فإلى متى الصمت وليرفع الصوت في كل المحافل واينما كان وباسرع وقت".
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