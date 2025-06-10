هاشم: استهداف الرعاة عدوان اجرامي

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" في تصريح "ان ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم من استهداف مواطنين رعاة ماشية واستشهاد اثنين منهم من عائلة واحدة وهم يجاهدون لتحصيل سبل العيش ، عدوان اجرامي واستكمال لما يتعرض له من همجية هذا العدو منذ عقود حتى اليوم".اضاف: "امام هذا الاجرام وتنصل العدو وعدم التزامه بقرار وقف اطلاق النار وهو ما يحمل الراعيين الدوليين لهذا الاتفاق مسؤولية هذا التفلت، حيث سمح للاسرائيلي بالتمادي اكثر واستمرت الاعتداءات، إضافة إلى احتلال جديد لمساحات واسعة وقتل اللبنانيين بشكل يومي، بالامس وقبله واليوم شهيدا ، عدا الجرحى وخطف المدنيين ولم نسمع من هذا كلمة حق او تحركا للجم هذا العدوان وايقافه".وختم: "نطالب الحكومة بالتحرك سريعا لوضع حد لهذه العدوانية بكل الاساليب والوسائل المتاحة لحماية الوطن وابنائه وسيادته وكرامته، فإلى متى الصمت وليرفع الصوت في كل المحافل واينما كان وباسرع وقت".