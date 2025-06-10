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لبنان

ابي خليل وصحناوي قدما اقتراح قانون حول إنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:40
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قدم  النائبان سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي اقتراح قانون حول إنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي .
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