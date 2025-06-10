Advertisement

لبنان

الترك استقبلت قائد القطاع الشرقي الجديد في اليونيفيل

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1372993-638851528171887242.png
Doc-P-1372993-638851528171887242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك في مكتبها في السرايا، قائد القطاع الشرقي الجديد في اليونيفيل الجنرال الاسباني د اللواء ريكاردو ستيفن على رأس  وفد، في حضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل والمدير الإقليمي لامن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة.
Advertisement

وتناول اللقاء دور اليونيفيل لاسيما في القطاع الشرقي، ودور الكتيبة الاسبانية وما  تقدمه من مشاريع إنمائية للسكان اللبنانيين في نطاق انتشارها، حيث اثنت  الترك على "هذا الدور وعلى التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني"، واشارت الى ان "اليونيفيل عامل امن واستقرار وسلام في جنوب لبنان، وتحتاجها المنطقة التابعة لعمليات القطاع الشرقي"، مركزة على "أهمية إجراء الانتخابات البلدية ودورها على الصعيد التنموي، وأهمية دعمها من قبل اليونيفيل للنهوض بالمجتمعات المحلية".

من جهته، وصف الجنرال ستيفن زيارته للمحافظ الترك بـ"أنها للتعارف بعد تعيينه كقائد للقطاع الشرقي في اليونيفيل، وقائدا  للكتيبة الاسبانية في القطاع"،  لافتا الى ان "علاقتنا ممتازة مع الجيش اللبناني، ونحن على شراكة وتعاون وتنسيق معه، وان اسبانيا تؤكد على متانة العلاقة بينها وبين لبنان".
مواضيع ذات صلة
لتعزيز التنسيق جنوبًا.. زيارة ميدانية لقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل"
lebanon 24
10/06/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل التقى رئيس بلدية دير كيفا: نعمل بالتنسيق مع الجيش
lebanon 24
10/06/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استعرض مع قائد "اليونيفيل" تطورات الجنوب ومهام القوة الدولية
lebanon 24
10/06/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. قائد القطاع الغربي في اليونيفيل يزور بلدية الضهيرة
lebanon 24
10/06/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2025-06-10
07:17 | 2025-06-10
07:11 | 2025-06-10
07:09 | 2025-06-10
07:05 | 2025-06-10
07:05 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24