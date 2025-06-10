الترك استقبلت قائد القطاع الشرقي الجديد في اليونيفيل

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استقبلت محافظ الدكتورة في مكتبها في السرايا، قائد القطاع الشرقي الجديد في اليونيفيل الجنرال د اللواء ريكاردو ستيفن على رأس وفد، في حضور رئيس في النبطية العميد الركن والمدير الإقليمي لامن الدولة في النبطية العقيد .وتناول اللقاء دور اليونيفيل لاسيما في القطاع الشرقي، ودور الكتيبة الاسبانية وما تقدمه من مشاريع إنمائية للسكان اللبنانيين في نطاق انتشارها، حيث اثنت على "هذا الدور وعلى التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني"، واشارت الى ان "اليونيفيل عامل امن واستقرار وسلام في ، وتحتاجها المنطقة التابعة لعمليات القطاع الشرقي"، مركزة على "أهمية إجراء ودورها على الصعيد التنموي، وأهمية دعمها من قبل اليونيفيل للنهوض بالمجتمعات المحلية".، وصف الجنرال ستيفن زيارته للمحافظ الترك بـ"أنها للتعارف بعد تعيينه كقائد للقطاع الشرقي في اليونيفيل، وقائدا للكتيبة الاسبانية في القطاع"، لافتا الى ان "علاقتنا ممتازة مع ، ونحن على شراكة وتعاون وتنسيق معه، وان اسبانيا تؤكد على متانة العلاقة بينها وبين ".