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لبنان

توفي صدما على الكورنيش البحري في صيدا

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:47
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توفي شاب من آل كعوش متأثراً بجراحه وذلك بعد إصابته بحادث صدم على الكورنيش البحري في صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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