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لبنان

مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و LAU

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:54
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اعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)  في بيان انها" وقعت والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مذكرة تفاهم ، "للتعاون في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك وفقاً للأنظمة والقوانين والتشريعات المرعية الإجراء.
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وتهدف هذه المذكرة إلى بناء تعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة النزاهة والمعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته عبر تعزيز التعاون العلمي، وتدريب وتنمية القدرات البشرية المتخصصة، وتطوير المناهج والبرامج والمواد الدراسية، وتشجيع البحوث ذات الصلة، ودعم القيام بأنشطة من خارج المناهج، وإجراء المسابقات، ودعم إنشاء وتفعيل أندية وشبكات طلابية للنزاهة".


وحضر حفل التوقيع كل من رئيس الهيئة القاضي الرئيس كلود كرم وفريق عمله، ورئيس الجامعة الدكتور شوقي ط. عبدالله على رأس وفد من الجامعة. حيث كانت كلمات متبادلة على شكل حوار استهلها القاضي كرم بتهنئة رئيس الجامعة على مركزه الجديد، واثنى على" الخبرات والعلوم التي يتمتع بها". ثم شرح الدور الذي تنهض به "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ومهامها في مكافحة مظاهر الفساد بالتنسيق مع المراجع القضائية والمجالس التأديبية، اضافة الى صلاحياتها المحصورة بالقطاع العام والنماذج الشبيهة بها في العالم لا سيما في فرنسا والتي تهتم بالتصدي للفساد.

وشكر الرئيس كرم الجامعة على "فتحها آفاق التعاون بوصفها من مؤسسات التعليم العالي العريقة في لبنان والشرق الاوسط"، وتمنى" ترجمة مذكرة التفاهم بين الجانبين الى واقع على الارض ينمي القدرات ويعزز مفهوم مكافحة الفساد وإستئصاله في لبنان".


بدوره، تحدث الرئيس عبدالله عن خطورة الفساد واهمية وجود الهيئة للتصدي لهذه الآفة. ووضع الجامعة اللبنانية الاميركية وخبراتها وامكاناتها في تصرف الهيئة للنهوض بلبنان من الواقع المتردي. وشدد عبدالله على" دور الجامعة وما يمكن ان تقدمه من خبرات ومتطوعين للمساعدة في مكافحة الفساد ودعم التوجهات الاصلاحية معنوياً وعملانياً".  

 
واضاف البيان: "يتعاون الطرفان فيما بينهما على تنفيذ هذه المذكرة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية عند الحاجة، لاسيما برنامج الامم المتحدة الإنمائي ال UNDP، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتوفير خبراء وفنيّين من ذوي الإختصاص، وكذلك تنظيم مؤتمرات وندوات وجلسات عمل ودورات تدريبية ، وأي وسيلة اخرى يتفقان عليها".  

 
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