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لبنان

عبود: فلنُحافظ على قلب واحد ورسالة واحدة لتبقى كاريتاس

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:57
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شارك رؤساء الاقاليم ال36 وامناء المال في كاريتاس  بلقاء وورشة عملSeminaire  بدعوة من رئيس كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود ومنسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد، في مركز لقاء - الربوة وذلك في حضور نائب رئيس الرابطة الدكتور نقولا الحجار، امين المال العام نديم نادر، المدير التنفيذي جيلبير زوين، ومسؤولين عن اقسام: المال، الصحة، الاجتماع، التنمية وسبل العيش ، التواصل والاعلام والشبيبة.
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افتتح اللقاء بصلاة للاب عبود وكلمة ترحيب، تلتها كلمة للمنسق العام الاب مراد ونوّه "بدور الاقاليم وعملها الانساني الاجتماعي الذي هو كالنبض الصافي الذي يمنح بلا حدود ، ويُعطي بحب وفرح، من دون منّة أو مقابل".

واضاف: "هو وجه الرحمة الذي يتجلى في مؤسسة "كاريتاس"، التي لم تعرف يومًا تعبًا أو يأسًا، على الرغم من العواصف العاتية التي عصفت بلبنان والمنطقة، لذلك لم ولن تتوقف "كاريتاس" عن العطاء ، لم ولن تُغلق أبوابها،  لم ولن تُطفىء أنوارها."

الحجار

ووجه الحجار في كلمته الى رؤساء الاقاليم  داعيا "الى التواصل والتنسيق مع كهنة الرعايا ، والتحلي بالكلمة الحلوة البناءة التي تغني ببعض الاوقات عن تقديم المساعدة، والالتزام الكنسي والديني اللذين هما من صلب رسالة كاريتاس ".

 بعد ذلك عرض مسؤولو الاقسام المذكورة  اعمالهم والبرامج التي نفذت، والتي هي في طور التنفيذ وكيفية التنسيق مع الاقاليم.

عبود

واختتم النهار بكلمة للاب عبود الذي تحدث فيه عن "حضور كاريتاس لبنان في قلب الازمات، وعن الشفافية والمسؤولية في ادارة الرسالة".

ووجه الى رؤساء الاقاليم قائلا :" أنتم قادة الأقاليم، أنتم صانعو الأمل في الأماكن التي تخفت فيها الأنوار. التزامكم، علمكم، إيمانكم، ومحبتكم هم نبض كاريتاس. لا تخافوا من التحديات، بل واجهوها بثقة أبناء الله. رسالتنا ليست وظيفة، بل دعوة إلهية لبناء ملكوته على هذه الأرض. فلنُحافظ على قلب واحد ورسالة واحدة لتبقى كاريتاس ."
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