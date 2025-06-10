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لبنان

وزيرة التربية والتعليم العالي استقبلت وفداً اماراتياً

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:23
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 استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا اماراتيا رفيع المستوى، وذلك بعد ان  اختار الصندوق الاماراتي للتنمية عددا  من الوزارات ومن بينها وزارة التربية لاستقبال مقترحات بهدف تقديم الدعم،  حيث ارسلت الوزارة ثلاثة مقترحات بناء على طلب الصندوق.
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من جهة ثانية، وفي اطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل ,عقدت كرامي لقاءات مع المناطق التربوية في بيروت والشمال وجبل لبنان, بهدف دراسة حاجة المدارس الرسمية إلى المعلمين في خلال العام الدراسي المقبل، وفي وزارة التربية عقد اجتماع لبرنامج المرونة متعدد السنوات(MYRP) برئاسة الوزيرة كرامي, وحضور رئيس الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة "التعليم لا ينتظر"- Education Can not Wait -  ناصر فقيه, الى جانب اصحاب المصلحة الرئيسيين من الوزارة والمنظمات الشريكة للبرنامج (اليونيسف,الاونيسكو ومنظمة انقاذ الطفل ).

واكدت كرامي  "أهمية التعاون بين جميع الافرقاء", و شددت على التدخلات التي تركز على المرونة والاستدامة بحسب رؤية الوزارة التربية, للوصول  للأطفال الاكثر حاجة, خصوصا لجهة  ضمان وصول الخدمات التعليمية إلى المناطق المتضررة من الازمات.

وفي زيارة تعارف، زار المدير الجديد للمكتب الإقليمي لليونسكو باولو فونتاني الوزيرة كرامي, وعرض معها سبل التعاون.

كذلك ترأست الوزيرة كرامي الاجتماع الرابع للصندوق الائتماني للتنمية TREF SMB , ضمن نافذته المخصصة للتعليم غير النظامي، وشددت على "اهمية متابعة التعليم غير النظامي ضمن رؤية وزارة التربية وفي اطار التزام الوزارة بجودة  هذا النوع من التعليم "، كما  تلقت دعوة من فاعليات وممثلي جمعيات من مدينة طرابلس, لرعاية وحضور مهرجانات فنية وثقافية  في المدينة بمشاركة كشاف التربية الوطنية, واعدة بـ"مواكبة مبادرتهم وتقديم كل الدعم اللازم".

من جهة ثانية، التقت كرامي  اعضاء مجلس امناء وقف المركز الاسلامي برئاسة فوزي ادهم ,وتم البحث في وضع الكلية القانوني، كما التقت وفدا من نقابة اطباء الاسنان في لبنان ورابطة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية، ثم استقبلت النائب محمد سليمان الذي عرض شؤونا تربوية تهم منطقة عكار.
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