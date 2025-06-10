بالأرقام... خروقات العدوّ الإسرائيليّ لاتّفاق وقف إطلاق النار

منذ دخول إتّفاق وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، خرق العدوّ الإسرائيليّ الحدود البريّة 1643 مرّة، بينما خرق الأجواء اللبنانيّة 1774 مرّة.

وفيما يتعلّق بالخروقات البحريّة، فتمّ تسجيل 88 خرقاً.





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وفي مجموع الخروقات، يتبيّن أنّ العدوّ انتهك إتّفاق وقف إطلاق النار 3505 مرّات.





كذلك، استشهد 172 شخصاً، وأُصيب 409 بجروحٍ، في الإعتداءات الإسرائيليّة.