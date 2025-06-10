الجماعة الإسلامية دانت "العدوان الصهيوني المتكرر على لبنان"

دانت في بيان لها، "العدوان المتكرر على ".

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وقالت في بيانها: "تستمر العربدة الهيونية في لبنان براً وبحراً وجواً في ظل صمتٍ مريب للدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار، وعجزٍ معيب للدولة أمام هذه الإستباحة لسيادتها وقتل مواطنيها وقصف مدنها".



وأضافت: "بالأمس في الضاحية الجنوبية لبيروت وقبله في عدة مدن وقرى لبنانية، واليوم يستمر مسلسل العدوان الصهيوني بإستهداف بلدة مما أدى لإرتقاء شهيدين من آل أحدهما جندي في ".



وتابعت: "السؤال الذي يطرحه كل لبناني حر وشريف، إلى متى السكوت عن هذا الإجرام والصلف الصهيوني؟ هل إلى هذا الحد باتت دولتنا عاجزة عن حماية مواطنيها؟ حتى الإستنكار والشكوى لمجلس الأمن لم نعد نسمع به، بل على العكس من ذلك، بتنا نسمع أصوات من يبررون للعدو الصهيوني إجرامه على الملأ ودون أي خجل، وكأنهم وديعة الكيان الغاصب في لبنان".



واستنكرت "هذا الإجرام الصهيوني"، وطالبت "الحكومة بأقل واجباتها، ومبررات وجودها، ومستلزمات كرامتها، بحماية سيادتها والدفاع عن مواطنيها قبل الحديث عن أي أمرٍ آخر".