جنبلاط استقبل وفداً من نادي قضاة لبنان: الإصلاح يبدأ من استقلالية القضاء

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استقبل رئيس ، النائب ، في مكتبه في كليمنصو اليوم، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي قضاة ، ضمّ القضاة رولا ، فاطمة ماجد، وجرير عبد ، وذلك بحضور النائبين والدكتور ، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب حسام حرب.اللقاء تناول مشروع قانون استقلالية ، حيث عرض وفد نادي القضاة ملاحظاته على الصيغة المقترحة من الحكومة، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات تعزز استقلال وتعصمها من التدخلات السياسية.، أكّد النائب جنبلاط أن "الإصلاح المنشود في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل ومحصّن"، مذكّراً بموقف كتلة اللقاء التي كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ استقلالية القضاء ضمن إطار من المعايير والضوابط التي تضمن توازن السلطات وتكاملها.