هذا ما ناقشته لجنة الأشغال في جلسة اليوم

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عقدت والطاقة والمياه جلسة اليوم، برئاسة النائب سجيع ، وحضور مقرر محمد خواجة، بمشاركة النواب: ، أحمد الخير، ، ، حسين جشي، نزيه متى، طه ناجي، ، إبراهيم منيمنة، ووليام طوق.وأوضحت اللجنة في بيانها أنه جرى خلال الجلسة مناقشة الاقتراح رقم 294/2022 وتعديلاته، المتعلّق بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.وتم الاستماع إلى مداخلات النواب الحاضرين وملاحظاتهم، حيث دار نقاش موسّع حول عدد من النقاط الأساسية المرتبطة بالتشييد، البنى التحتية، المساحات، والمعايير الفنية المعتمدة.وخلصت اللجنة إلى تأجيل متابعة بشأن الاقتراح إلى جلسة لاحقة، بهدف إفساح المجال أمام ، والتنظيم المدني، ومؤسسة الإسكان، والنواب لصياغة اقتراح جديد يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة.