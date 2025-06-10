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لبنان

هذا ما ناقشته لجنة الأشغال في جلسة اليوم

Lebanon 24
10-06-2025 | 06:10
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عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة، بمشاركة النواب: فؤاد مخزومي، أحمد الخير، سليم عون، حسين الحاج حسن، حسين جشي، نزيه متى، طه ناجي، قاسم هاشم، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل ووليام طوق.
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وأوضحت اللجنة في بيانها أنه جرى خلال الجلسة مناقشة الاقتراح رقم 294/2022 وتعديلاته، المتعلّق بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.

وتم الاستماع إلى مداخلات النواب الحاضرين وملاحظاتهم، حيث دار نقاش موسّع حول عدد من النقاط الأساسية المرتبطة بالتشييد، البنى التحتية، المساحات، والمعايير الفنية المعتمدة.

وخلصت اللجنة إلى تأجيل متابعة النقاش بشأن الاقتراح إلى جلسة لاحقة، بهدف إفساح المجال أمام نقابة المهندسين، والتنظيم المدني، ومؤسسة الإسكان، والنواب لصياغة اقتراح جديد يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة. 
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