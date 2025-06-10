الرئيس عون من الأردن: الزيارة تأتي في ظل تعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات

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وصل رئيس الجمهورية العماد إلى العسكري وكان في استقباله العاهل .وشدد عون على أن يثمّن وقوف إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة.كما لفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف وصون الأمن والاستقرار في دولنا.