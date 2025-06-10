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لبنان

الرئيس عون من الأردن: الزيارة تأتي في ظل تعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات

Lebanon 24
10-06-2025 | 06:28
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وصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى مطار ماركا العسكري في الأردن وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
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وشدد عون على أن لبنان يثمّن وقوف الأردن إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة.

كما لفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف وصون الأمن والاستقرار في دولنا.
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