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لبنان

"الخارجية" دانت الاعتداء على اليونيفيل: لمحاسبة الفاعلين

Lebanon 24
10-06-2025 | 06:39
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل.
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وأكدت الوزارة في بيان ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآليات اليونيفيل، مطالبة بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية.  

كما شددت مجدداً على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها وولايتها ومهامها وفق  لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان.
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