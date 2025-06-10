"الخارجية" دانت الاعتداء على اليونيفيل: لمحاسبة الفاعلين

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دانت الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل.وأكدت الوزارة في بيان ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآليات اليونيفيل، مطالبة بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين والدولية.كما شددت مجدداً على تمسك بدور هذه القوات، ودعم عملها وولايتها ومهامها وفق لقرار 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في .