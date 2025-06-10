جعجع والأشقر والرامي يطعنون بقرار ضريبة المحروقات

تقدّم حزب " " ممثلاً برئيسه الدكتور ، إلى جانب النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق السيّد بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في السيّد طوني ، ، بوكالة المحامية إليان ، بمراجعة أمام الدولة تحت الرقم 26415/2025 تاريخ 10/6/2025 بوجه ممثلةً برئيس هيئة في ، طعنًا بالقرارين الصادرين بتاريخ 29/5/2025، الأول عن (الرقم 6/2025)، والثاني عن بوكالة تمارا (الرقم 166/2025).

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ارتكزت المراجعة على مخالفة القرارين المطعون فيهما لأحكام ، ومبدأ مشروعية الضريبة، ومبدأ شمول الموازنة، واختصاص السلطة التشريعية، ومبادئ العدالة الاجتماعية؛ إذ تضمّنا تحميلًا غير مشروع لفئات واسعة من المواطنين أعباء مالية إضافية، من خلال فرض ضرائب مقنّعة، في حين تم منح فئات أخرى مساعدات مالية شهرية، ما يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين. وقد اعتمد القراران على سياسة تجميد أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، خلافًا للتراجع الحاصل عالميًا في أسعار ، ما يشكّل عبئًا كبيرًا على كلفة الإنتاج والنقل، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين وذلك دون أي مسوّغ قانوني أو إصلاحي فعلي.