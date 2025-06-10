Advertisement

لبنان

الضمان الاجتماعي يحول 73 مليار ليرة للمستشفيات

Lebanon 24
10-06-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1373040-638851610338344336.jpg
Doc-P-1373040-638851610338344336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن الصندوق يواصل تنفيذ خطته الإصلاحية لتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، من خلال تحسين التغطية الصحية والطبية للمضمونين، ومواكبة المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية ضمن الإمكانيات المالية المتاحة.
Advertisement

وفي هذا الإطار، أعلن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، عن تحويل سلفة مالية جديدة بقيمة 73 مليار ليرة لبنانية مخصصة لتغطية المستحقات المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة، بهدف دعم المستشفيات مالياً وضمان استمرارية تقديم الخدمات الضرورية للمضمونين دون تحميلهم أية أعباء أو فروقات مالية مخالفة للتعرفات المعتمدة.

وأشار الدكتور كركي إلى أن القرار رقم 577 الصادر بتاريخ 10/6/2025 قضى بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب الأعمال الجراحية المقطوعة، سيتم تحويلها إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام المقبلة. وبذلك، بلغ مجموع ما صرف حتى الآن عن هذه الأعمال 1058 مليار ليرة لبنانية.

وفيما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، بلغت كلفته حوالي 580 مليار ليرة، كما تجاوزت التقديمات الصحية المتنوعة للأفراد، التي تشمل المعاينات الطبية والدواء، 539 مليار ليرة.

وبذلك يكون الصندوق قد دفع للمستشفيات والأطباء والمضمونين ما مجموعه نحو 2177 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025.

كما أصدر المدير العام، في قرار آخر رقم 576 بتاريخ 10/6/2025، سلفة مالية استثنائية لمكتب جزين مخصصة لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين، بهدف تسريع صرف المعاملات وضمان حسن سير العمل.

على الصعيد الخارجي، يتابع الدكتور كركي نتائج مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيفسويسرا، حيث يعتزم وضع خطة للانتقال من العمالة غير المنظمة إلى أسواق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.

وأكد في هذا السياق أهمية الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الهشة.

وختم المدير العام بالتأكيد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيظل في طليعة المؤسسات التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الجمع بين الإصلاح الداخلي والانفتاح على التجارب الدولية والإقليمية الرائدة.
مواضيع ذات صلة
الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
lebanon 24
10/06/2025 17:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 1800 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات والمرضى في 2025
lebanon 24
10/06/2025 17:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: الضمان يدفع 48 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة
lebanon 24
10/06/2025 17:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: 42 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات
lebanon 24
10/06/2025 17:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:12 | 2025-06-10
10:01 | 2025-06-10
09:55 | 2025-06-10
09:53 | 2025-06-10
09:30 | 2025-06-10
09:25 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24