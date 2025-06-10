الضمان الاجتماعي يحول 73 مليار ليرة للمستشفيات

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أفادت في في بيان، أن الصندوق يواصل تنفيذ خطته الإصلاحية لتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، من خلال تحسين التغطية الصحية والطبية للمضمونين، ومواكبة المستشفيات ومقدمي ضمن الإمكانيات المالية المتاحة.وفي هذا الإطار، أعلن للصندوق، كركي، عن تحويل سلفة مالية جديدة بقيمة 73 مليار مخصصة لتغطية المستحقات المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة، بهدف دعم المستشفيات مالياً وضمان استمرارية تقديم الخدمات الضرورية للمضمونين دون تحميلهم أية أعباء أو فروقات مالية مخالفة للتعرفات المعتمدة.وأشار الدكتور كركي إلى أن القرار رقم 577 الصادر بتاريخ 10/6/2025 قضى بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب الأعمال الجراحية المقطوعة، سيتم تحويلها إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام المقبلة. وبذلك، بلغ مجموع ما صرف حتى الآن عن هذه الأعمال 1058 مليار ليرة لبنانية.وفيما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، بلغت كلفته حوالي 580 مليار ليرة، كما تجاوزت التقديمات الصحية المتنوعة للأفراد، التي تشمل المعاينات الطبية والدواء، 539 مليار ليرة.وبذلك يكون الصندوق قد دفع للمستشفيات والأطباء والمضمونين ما مجموعه نحو 2177 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025.كما أصدر المدير العام، في قرار آخر رقم 576 بتاريخ 10/6/2025، سلفة مالية استثنائية لمكتب مخصصة لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين، بهدف تسريع صرف المعاملات وضمان حسن سير العمل.على الصعيد الخارجي، يتابع الدكتور كركي نتائج مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي في – ، حيث يعتزم وضع خطة للانتقال من العمالة غير المنظمة إلى أسواق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.وأكد في هذا السياق أهمية الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الهشة.وختم المدير العام بالتأكيد على أن الاجتماعي سيظل في طليعة المؤسسات التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الجمع بين الإصلاح الداخلي والانفتاح على التجارب الدولية والإقليمية الرائدة.