سلام استقبل لودريان في السرايا

استقبل الدكتور نواف سلام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان في حضور السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات على لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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حزب خط احمر

وكان سلام استقبل وفدا يمثل حزب "خط احمر"برئاسة النائب وضاح الصادق الذي قال بعد اللقاء:"ما هو معروف، فإن حزب “خط أحمر” يضم جزءًا أساسيًا من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ، وقد عرضنا أمام دولة الرئيس ثلاثة مواضيع أساسية، وسمعنا منه شرحًا مفصلًا، حيث نرى أن هذه النقاط يمكن أن تكون أساسًا لإنقاذ البلد".



اضاف:"النقطة الأولى تتعلق بملف السلاح، وهو موضوع جوهري يؤثر بشكل كامل على تقدم لبنان، سواء اقتصاديًا أو في الدعم الدولي والعربي. فقد توقف لبنان عن تطبيق الاتفاقات المتعلقة بوقف اطلاق النار التي وقعت، ولاتزال الأمور معلقة بانتظار إعلان خطة واضحة لإدارة هذا الملف. سمعنا من دولة الرئيس شرحًا كاملاً حول الموضوع وعن السلاح الذي دخل إلى لبنان على مدى الأربعين والخمسين سنة الماضية. اليوم، في الجنوب، أصبحت الدولة تمتلك حوالي 80% من السلاح، وسيتم متابعة هذا الملف بسرعة وفق الحاجة، رغم وجود عدة عراقيل، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق لبنانية واحتلال نقاط أساسية، في مخالفة واضحة للاتفاقات".



وقال:"لقد طالبنا دولة الرئيس بوضع خطة واضحة لمعالجة هذا الوضع، بخاصة مع وجود جيران مثل التي تحررت من نظامها السابق وتتحرك نحو تقدم اقتصادي كبير وجذب الاستثمارات. لبنان يمر بفرصة تاريخية لاستقطاب الدعم والاستثمارات العربية والدولية، ويجب أن يكون مستعدًا لاستثمار هذه الفرصة".



تابع:"النقطة الثانية تتعلق بالمخاوف الكبيرة التي تنتاب القطاع الصناعي والاقتصادي، وبخاصة المواطنون اللبنانيون، من فرض ضرائب جديدة تزيد العبء عليهم وعلى القطاعات الإنتاجية في لبنان. أكد لنا دولة الرئيس أن تثبيت سعر بأثر رجعي، رغم انخفاض الأسعار، لن يُترجم إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بخاصة إذا كان الهدف هو تغطية كلفة إضافات تقاعدية للعسكريين أو تحسين وضعهم.



لكن ما يثير القلق هو محاولات تحصيل ضرائب على مستويات مختلفة، من الجمارك إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط تهرب ضريبي كبير يقدر بحوالي 60% من إجمالي الضرائب المفروضة".



اضاف:"اما النقطة الثالثة فهي نقطة اساسية فاذا لم تتم محاسبة الفاسدين الذين ارتكبوا مخالفات وسرقوا أموال البلد على مدى سنوات طويلة، فلا يزال هذا الملف معلقًا دون تحرك حقيقي، في حين أن الفساد ما زال مستشريًا بلا رادع. مثال على ذلك ما حصل في الأيام القليلة الماضية في المدينة الرياضية كميل شمعون، حيث تم التأجير لمساحات تصل إلى 15,000 متر مربع لمجموعات لا تملك الحق، مقابل ملايين الدولارات، وكل ذلك تحت تغطية جهات داخل المدينة الرياضية ، وعلينا ان لا ننسى ان هناك كتيبة من منتشرة في المكان .



هذا الموضوع يترافق مع وجود ملفات أخرى عديدة، منها ملفات في منطقة البترون حيث يتم البناء على شاطئ البحر المنشآت ، وعندما سالت عن الموضوع كانت الاجابة ان الدولة كلها لم تستطع توقيف هذه المخالفات".



وقال:"اليوم نحن بانتظار تحقيقات شفافة وجدية من ، وللقوى الامنية لوضع المسؤولين عن المخالفات في قفص الاتهام وإجراء التحقيقات اللازمة معهم، خصوصاً اننا نشهد في هذه المرحلة تحقيق مع وزيرين سابقين، لذلك نحن بانتظار تحقيقات شفافة من القضاء لمحاربة الفساد للانتقال الى مرحلة جديدة ".





حقوق الانسان



واستقبل الرئيس سلام نائبة مفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف والممثل الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان لمنطقة وشمال إفريقيا مازن شقورة.

وجرى البحث في كيفية العمل على توثيق التعاون بين عمل المكتب ولبنان في مختلف المجالات