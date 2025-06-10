منيمنة: الاعتداءات على "اليونيفيل" لا تخدم الا العدو

دان النائب "بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة والتضيقات في بعض القرى التي تتعرض لها قوة "اليونيفيل" في "، مؤكدا أن "هذه القوة شكلت لعقود عنصر استقرار ودعم للبنان، وكان وجودها ولا يزال شرعيا وفق القوانين الدولية وكذلك وفق تعهدات ، واليوم وجودها ودورها محوري في إطار تنفيذ رقم 1701 وكذلك اتفاق وقف الأعمال العدائية".

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وأضاف عبر منصة "اكس" : "المستغرب أن هذه الاعتداءات لا تخدم اليوم الا العدو ، خصوصا مع الأصوات التي باتت ترتفع وتقول بسحب اليونيفيل، وعليه ندعو القوى الفاعلة في الجنوب وخصوصا " " الى الضغط فورا لوقف هذه الممارسات وعدم التلطي خلف سيناريو "الاهالي" للتنصل من المسؤولية، وان كان ثمة من يعتقد انه بمثل هذه الممارسات يمكنه رفع سقف التفاوض واستخدامها كورقة مساومة فهو واهم بأقل تقدير".