اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها

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أعاد الجيش منذ قليل، الحيوية التي تربط بين بلدتي حولا ومركبا وصولاً إلى تلة العباد، وذلك بعد أن أقدم جيش العدو في وقت سابق على إقفالها للمرة الثانية خلال اسبوع.