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لبنان

اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها

Lebanon 24
10-06-2025 | 07:58
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أعاد الجيش منذ قليل، فتح الطريق الحيوية التي تربط بين بلدتي حولا ومركبا وصولاً إلى تلة العباد، وذلك بعد أن أقدم جيش العدو الإسرائيلي في وقت سابق على إقفالها للمرة الثانية خلال اسبوع.
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