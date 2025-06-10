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لبنان

انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك

Lebanon 24
10-06-2025 | 08:11
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انهت اليوم قائم مقام الهرمل  هبة زعيتر انتخاب ثماني بلديات في قضاء الهرمل واسفرت النتائج على النحو التالي :
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بلدية الهرمل علي حسن طه رئيسا.

وفيق فوزات قانصوه نائب رئيس.

بلدية القصر حسين محمود زعيتر رئيسا.

غازي حسن ناصرالدين نائب رئيس.

بلدية جوار الحشيش ياسين علي جعفر رئيسا. 

علي جهجاه جعفر نائب رئيس.

بلدية الشواغير محمد حسين علي الحاج حسن رئيسا. 

علي شريف مرضه نائب رئيس.

بلدية فيسان مرعي جعفر رئيسا .

علي غالب جعفر نائب رئيس. 

بلدية الشربين خضر ناصر الدين رئيسا.

حسين أكرم ناصر الدين نائب رئيس.

بلدية الكواخ نصري حسن الهق رئيسا. 

علي حسين الهق نائب رئيس.

بلدية مزرعة سجد نبيل محمد سجد رئيسا .

محمد علي سجد نائب رئيس.
 
كما جرى انتخاب 7 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في مدينة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:

بلدية شمسطار: الرئيس سهيل مهدي شبلي الحاج حسن، ونائبه حسن أحمد سلمان.

بلدية تمنين الفوقا: الرئيس حسين علي منذر، ونائبه علي عباس إبراهيم.

بلدية النبي شيت: الرئيس هاني محمد الموسوي، ونائبه محمد ناجي شكر.

بلدية حدث بعلبك: الرئيس علي حسين زعيتر، ونائبه طانيوس جرجي معلوف.

بلدية الطيبة: الرئيس ربيع ميشال الخوري، ونائبه شربل هيكل بو نجم.

بلدية مجدلون: الرئيس إيلي مخايل نصر، ونائبه خليل إبراهيم مصطفى.

بلدية سرعين التحتا: الرئيس بسام جريس شمعون، ونائبه غسان حنا شمعون.
 

 
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