انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك

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بلدية الهرمل طه رئيسا.



وفيق فوزات قانصوه .



بلدية حسين محمود زعيتر رئيسا.



غازي حسن ناصرالدين نائب رئيس.



بلدية جوار الحشيش ياسين علي جعفر رئيسا.



علي جهجاه جعفر نائب رئيس.



بلدية الشواغير محمد حسين رئيسا.



مرضه نائب رئيس.



بلدية فيسان مرعي جعفر رئيسا .



جعفر نائب رئيس.



بلدية الشربين خضر ناصر الدين رئيسا.



حسين أكرم ناصر الدين نائب رئيس.



بلدية الكواخ نصري حسن الهق رئيسا.



الهق نائب رئيس.



بلدية مزرعة سجد نبيل محمد سجد رئيسا .



محمد علي سجد نائب رئيس. انهت اليوم قائم مقام الهرمل هبة زعيتر انتخاب ثماني بلديات في قضاء واسفرت النتائج على النحو التالي :بلدية الهرمل طه رئيسا.وفيق فوزات قانصوه .بلدية حسين محمود زعيتر رئيسا.غازي حسن ناصرالدين نائب رئيس.بلدية جوار الحشيش ياسين علي جعفر رئيسا.علي جهجاه جعفر نائب رئيس.بلدية الشواغير محمد حسين رئيسا.مرضه نائب رئيس.بلدية فيسان مرعي جعفر رئيسا .جعفر نائب رئيس.بلدية الشربين خضر ناصر الدين رئيسا.حسين أكرم ناصر الدين نائب رئيس.بلدية الكواخ نصري حسن الهق رئيسا.الهق نائب رئيس.بلدية مزرعة سجد نبيل محمد سجد رئيسا .محمد علي سجد نائب رئيس.

كما جرى انتخاب 7 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في مدينة ، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:



بلدية شمسطار: الرئيس سهيل مهدي شبلي ، ونائبه حسن أحمد سلمان.



بلدية تمنين الفوقا: الرئيس حسين ، ونائبه إبراهيم.



بلدية النبي شيت: الرئيس هاني محمد الموسوي، ونائبه محمد ناجي شكر.



بلدية حدث بعلبك: الرئيس علي حسين زعيتر، ونائبه طانيوس جرجي معلوف.



بلدية : الرئيس ربيع ميشال الخوري، ونائبه شربل هيكل بو نجم.



بلدية مجدلون: الرئيس مخايل نصر، ونائبه خليل إبراهيم مصطفى.



بلدية سرعين التحتا: الرئيس بسام جريس شمعون، ونائبه غسان حنا شمعون.



