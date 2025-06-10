لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي

عقدت والعدل اجتماعها برئاسة قبل ظهر اليوم، بحضور الأعضاء، منهم النواب: عطالله، ، عماد ، وغيرهم.

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افتتح رئيس اللجنة بعرض متابعة اقتراح قانون استقلالية العدلي، مشيرًا إلى مراحل دراسته السابقة بدءًا من إحالته إلى اللجنة، مرورًا بمتابعة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، ثم عرضه على التي طلبت مهلة لدراسته استغرقت 11 شهرًا، وبعدها أعيد إلى اللجنة مجددًا بناءً على ملاحظات وزارة العدل. وفي الأثناء، أحال مشروع قانون آخر يتعلق بنفس الموضوع.



تمت مناقشة الاقتراح الذي سبق إقراره من اللجنة، وكذلك المرسوم المتعلق بإحالة مشروع القانون القضائي، إلى جانب تلقي اللجنة ملاحظات من نادي قضاة حول المشروع.



بعد نقاش مستفيض، قررت اللجنة اعتماد آلية محددة لدراسة المشروع بناءً على المناقشات السابقة وما تم إقراره في الجلسات السابقة.



ونظرًا لضيق الوقت، قررت اللجنة رفع الجلسة على أن تستأنف عملها في الجلسة لمواصلة مناقشة المشروع وفق الآلية المعتمدة، بعد الاطلاع على نص المرسوم رقم 315 بتاريخ 13/5/2025.