هذا ما بحثه الوزير جابر مع الاسمر وطليس

ناقش مجموعة من المطلبية مع رئيس ورئيس اتحادات ونقابات القطاع البري في ، حيث تم التنسيق حول عدد من الملفات المشتركة.

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واتفق الطرفان على عقد لقاء لاحق لاستكمال ما نوقش خلال هذا الاجتماع.





