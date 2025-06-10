اللواء عبدالله استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي على رأس وفد

استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس والمقاهي والملاهي والباتيسري في السّيّد على رأس وفد من النقابة.

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وقد جاءت هذه الزيارة بمناسبة عيد قوى الأمن الـ 164، حيث قدّم الوفد التهاني للواء عبد الله، وتم في خلالها التطرق إلى أوضاع القطاع السياحي في لبنان والتحديات التي يواجهها.