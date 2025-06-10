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لبنان

اللواء عبدالله استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي على رأس وفد

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:04
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان السّيّد طوني الرامي على رأس وفد من النقابة.
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وقد جاءت هذه الزيارة بمناسبة عيد قوى الأمن الـ 164، حيث قدّم الوفد التهاني للواء عبد الله، وتم في خلالها التطرق إلى أوضاع القطاع السياحي في لبنان والتحديات التي يواجهها.
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