سلام أدان الاعتداء على "اليونيفيل"

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يدين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على (اليونيفيل)، ويرى الرئيس سلام أن هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية.كما يؤكد الرئيس سلام أن حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.وطلب الرئيس سلام من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على وإحالتهم إلى المختص.