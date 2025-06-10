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لبنان

تغريدة لجنبلاط عن "اليونيفيل"... هذا ما قاله

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:14
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كتب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس":
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"من المهم ان نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية افضل وفي هذا السياق فان الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان اكثر من ضرورة تفاديا للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم".
 
 
 
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