تغريدة لجنبلاط عن "اليونيفيل"... هذا ما قاله

كتب "التقدمي الإشتراكي" السابق عبر حسابه على منصة "إكس":

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"من المهم ان نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية افضل وفي هذا السياق فان الحفاظ على القوات الدولية في اكثر من ضرورة تفاديا للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم".