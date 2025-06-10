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لبنان

الخازن: الحفاظ على التعاون مع "اليونيفيل" واجب وطني يحمي استقرار الجنوب

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:21
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علّق الوزير السابق وديع الخازن على الأحداث الأخيرة في الجنوب، التي شهدت تعديات وإشكالات متكررة طالت قوات "اليونيفيل"، معربًا عن تأييده الكامل لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص.
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وقال الخازن في بيان: "إن احترام وجود قوات اليونيفيل ودورها ليس فقط التزامًا سياسيًا أو قانونيًا، بل هو واجب وطني يصب في مصلحة لبنان وأمن أبنائه".

وشدد على أن "أي اعتداء على عناصر هذه القوات أو عرقلة مهامهم هو تصرف مرفوض بكل المعايير، يسيء أولًا إلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في منطقة نحن بأمسّ الحاجة إلى أن تبقى مستقرة وهادئة".

ودعا الخازن إلى تحلّي الجميع بروح المسؤولية الوطنية، مؤكّدًا أن "الحفاظ على التعاون الإيجابي مع قوات اليونيفيل هو جزء أساسي من احترام القرار الدولي 1701، ومن التزامنا بالسلم الأهلي".

وختم بالدعوة إلى "وقف أي تصرف فردي أو جماعي قد يُفهم على أنه استفزاز أو تعدٍ على هذه القوات، لأن أي خلاف يجب أن يُعالج ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، حفاظًا على استقرار الجنوب الذي يشكل ركيزة من ركائز استقرار الوطن ككل".
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