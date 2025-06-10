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لبنان
في حارة حريك... هذا ما حصل مع الشيخ ياسر عودة
Lebanon 24
10-06-2025
|
09:23
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن تعرّض الشيخ
ياسر عودة
للضرب في وضح النهار وأمام المواطنين، في منطقة حارة حريك.
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وفي هذا السياق، صدر عن المحامي
حسن عادل
، وكيل الشيخ ياسر عودة ما يلي:
1- إن ما قام به مختار الباشورة كامل
شحرور
هو محاولة قتل تحقيقاً لمآرب مشبوهة لا تخدم في هذه الظروف الا العدو الاسرائيلي وهو ما يوجب متابعة هذا الملف من هذه الخلفية.
2- الجريمة النكراء أتت من مختار يتمتع بصفة رسمية وهو مؤتمن على تطبيق القانون وقد تبين أنه بالواقع مجرم يستحق أقسى
العقوبات
الرادعة.
3- إننا نضع هذه الجريمة بعهدة السيد
وزير الداخلية
والقضاء المختص مؤكدين أنها لن تمر مرور الكرام وسيلاحق المسؤول عنها مع محرضيه وشركائه أياً كانوا.
وللحديث مع المجرمين تتمة...."
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