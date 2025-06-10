مصدر أمنيّ: مُلاحقة وتوقيف جميع من يثبت تورّطهم

أكّد مصدر أمنيّ أنّه "سيتمّ مُلاحقة وتوقيف جميع من يثبت تورّطهم في التعرّض لقوّات "اليونيفيل" ، وأنّ لا غطاء على أحد".

Advertisement

وشدّد المصدر عينه لـ" "، على أنّ "التنسيق مستمرّ بين الجيش و"اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701، وسحب السلاح من جنوب ، لتحييد المنطقة عن أيّ توتّر أمنيّ".

وأضاف أنّ "وجود "اليونيفيل" أساس للإستقرار في ، وفي مُساعدة الجيش على تنفيذ مهامه".