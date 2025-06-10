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لبنان

مصدر أمنيّ: مُلاحقة وتوقيف جميع من يثبت تورّطهم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-06-2025 | 09:25
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أكّد مصدر أمنيّ أنّه "سيتمّ مُلاحقة وتوقيف جميع من يثبت تورّطهم في التعرّض لقوّات "اليونيفيل" صباح اليوم، وأنّ لا غطاء على أحد".
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وشدّد المصدر عينه لـ"لبنان 24"، على أنّ "التنسيق مستمرّ بين الجيش و"اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701، وسحب السلاح من جنوب الليطاني، لتحييد المنطقة عن أيّ توتّر أمنيّ".
 
وأضاف أنّ "وجود "اليونيفيل" أساس للإستقرار في جنوب لبنان، وفي مُساعدة الجيش على تنفيذ مهامه".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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