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لبنان

تعاون تربوي – توعوي بين الدفاع المدني والمدارس الخاصة لتعزيز ثقافة السلامة

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:55
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استقبل المدير العام للدفاع المدني بالوكالة، العميد نبيل فرح، في مكتبه، منسق عام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الأب يوسف نصر، يرافقه الأب إيلي نصر، في زيارة حملت أبعادًا تربوية ووطنية وإنسانية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والمدارس الخاصة، بهدف غرس ثقافة الوقاية والسلامة العامة لدى الطلاب، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوعوية تسهم في رفع مستوى الجهوزية داخل البيئة المدرسية لمواجهة مختلف الأخطار.

وأكد العميد فرح خلال اللقاء استعداد الدفاع المدني الدائم لمواكبة المؤسسات التربوية ودعمها بالإمكانات المتاحة، مشددًا على أهمية التوعية المبكرة في تعزيز مفاهيم المسؤولية الفردية والجماعية، ومعبرًا عن اعتزازه بالتعاون مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والمؤسسات التعليمية الخاصة.

من جهته، ثمّن الأب يوسف نصر مبادرة العميد فرح واحتضانه لهذا التوجه، مشيدًا بتفاني عناصر الدفاع المدني وتضحياتهم اليومية في سبيل حماية المجتمع. وأكد أن هذا التعاون لا يقتصر على تأمين الجهوزية التقنية، بل يُسهم في تنمية روح المواطنة الحقة لدى الطلاب، وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية تجاه الذات والآخر.


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