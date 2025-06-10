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لبنان

لو دريان: لبنان أمام فرصة فريدة لاستعادة التماسك والثقة الدولية

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:30
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في مكتبه في المجلس، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ووفد، بحضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.
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وجرى خلال اللقاء، مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الإصلاحية التي أُقرت والتي لا تزال قيد الدراسة.

وأشار لو دريان إلى أن "الديناميكية الحالية في المجلس النيابي ذات أهمية بالغة في هذه المرحلة، إذ أمام لبنان فرصة فريدة لاستعادة التماسك الداخلي وتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة لدى المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة. وتتحمل فرنسا مسؤولية كبيرة في الدعوة لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان عند إقرار هذه القوانين."

من جهته، أكد بو صعب أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية لتسريع إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية. المجلس النيابي لا يزال في انتظار إرسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من دراسته وإقراره، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن تفعيله دون إقرار قانون الفجوة المالية."

وأشار بو صعب إلى أنه "تم التطرق أيضًا إلى القوانين الأخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات."

وختم بو صعب بطلب "دعم فرنسا والولايات المتحدة، كدولتين ضامنتين لوقف إطلاق النار، للضغط على إسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار."
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