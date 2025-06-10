لو دريان: لبنان أمام فرصة فريدة لاستعادة التماسك والثقة الدولية

استقبل مجلس النواب ، في مكتبه في المجلس، الموفد الرئاسي الفرنسي لو ، يرافقه سفير في هيرفيه ماغرو ووفد، بحضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب عدوان.

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وجرى خلال اللقاء، مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الإصلاحية التي أُقرت والتي لا تزال قيد الدراسة.



وأشار لو دريان إلى أن "الديناميكية الحالية في المجلس النيابي ذات أهمية بالغة في هذه المرحلة، إذ أمام لبنان فرصة فريدة لاستعادة التماسك الداخلي وتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة لدى . لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة. وتتحمل فرنسا مسؤولية كبيرة في الدعوة لعقد وحشد الدول المانحة لدعم لبنان عند إقرار هذه القوانين."



، أكد أن " طلب فتح دورة استثنائية لتسريع إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية. المجلس النيابي لا يزال في انتظار إرسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من دراسته وإقراره، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن تفعيله دون إقرار قانون الفجوة المالية."



وأشار بو صعب إلى أنه "تم التطرق أيضًا إلى القوانين الأخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها النيابية ومعاهدة المحيطات."



وختم بو صعب بطلب "دعم فرنسا والولايات المتحدة، كدولتين ضامنتين لوقف إطلاق النار، للضغط على وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار."