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لبنان

منسى زار شيخ العقل: نسعى للتمديد لليونيفيل خلال شهر آب

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:55
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وزير الدفاع ميشال منسى في دار الطائفة ببيروت، حيث قدم له التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة وجهود الدولة والمؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في لبنان وسط الظروف الصعبة التي يمر بها.
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وأوضح منسى أن الحديث عن إنهاء عمل قوات "اليونيفيل" لا أساس رسمي له، وأن التمديد للعمل في شهر آب يُنتظر أن يتم بشكل عادي رغم الضغوط القائمة.

واستقبل الشيخ أبي المنى مجموعة من الشخصيات، بينها مدير العلاقات الدولية في المجلس الصوفي العالمي الشيخ محمد عبد الله المغربي، وناقش مع العميد المتقاعد رياض شيا مشروع "الشراكة الروحية الوطنية – مظلة الإصلاح والإنقاذ". كما عقد اجتماعات مع لجان اجتماعية وأوقاف واغتراب في المجلس المذهبي.

كما أجرى الشيخ أبي المنى اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة شيخ العقل في سوريا أبو وائل حمود الحناوي بعد خضوعه لعملية جراحية، واتصل أيضاً بوزير الثقافة الدكتور غسان سلامة لمناقشة قضايا ثقافية.

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