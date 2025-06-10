منسى زار شيخ العقل: نسعى للتمديد لليونيفيل خلال شهر آب

استقبل شيخ العقل لطائفة ، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ميشال منسى الطائفة ببيروت، حيث قدم له التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة وجهود الدولة والمؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في وسط الظروف الصعبة التي يمر بها.

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وأوضح منسى أن الحديث عن إنهاء عمل قوات "اليونيفيل" لا أساس رسمي له، وأن التمديد للعمل في شهر آب يُنتظر أن يتم بشكل عادي رغم الضغوط القائمة.



واستقبل الشيخ أبي المنى مجموعة من الشخصيات، بينها مدير العلاقات الدولية في المجلس الصوفي العالمي ، وناقش مع العميد المتقاعد شيا مشروع "الشراكة الروحية الوطنية – مظلة الإصلاح والإنقاذ". كما عقد اجتماعات مع لجان اجتماعية وأوقاف واغتراب في المجلس المذهبي.



كما أجرى الشيخ أبي المنى اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة شيخ العقل في أبو وائل الحناوي بعد خضوعه لعملية جراحية، واتصل أيضاً بوزير الثقافة الدكتور غسان سلامة لمناقشة قضايا ثقافية.