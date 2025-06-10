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لبنان

في اليرزة... هذا ما بحثه قائد الجيش مع أبو الحسن

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:16
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب هادي أبو الحسن، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل وفدا من فرقة كركلا، ضم مؤسسها عبد الحليم كركلا، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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