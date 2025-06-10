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لبنان

وزارة الشؤون وشركة IDM أطلقتا مبادرة "إنترنت للكل" لذوي الاعاقة

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:17
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أطلقت شركة IDM، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبادرة "إنترنت للكلّ" لتوفير خدمات الإنترنت المنخفضة الكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال حفل في الوزارة، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وحضور رئيس مجلس إدارة شركة IDM مارون شمّاس والمديرة العامة للشركة رنا زخّور، كبار الموظفين في وزارة الشؤون وكوادر من الشركة، ممثلين عن الجمعيات الأهلية، وفاعليات اجتماعية وإعلاميين.
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وأوضحت وزيرة الشؤون أن "الوزارة تعتمد رؤية حقوقية جديدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي، وإزالة كافة الحواجز التي تعيق مشاركتهم في المجتمع. والوزارة باشرت بخطوات عديدة في هذا الاتجاه، أبرزها إعادة انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برنامج البدل النقدي ليشمل أكثر من 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، كما وضمان المشاركة السياسية".

وشددت على "أهمية الإدماج الرقمي الذي يشكل ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".

وشكرت شركة IDM على هذه المبادرة المهمة، مؤكدة "استمرار التزام الوزارة ببناء لبنان أكثر عدالة وإنصافا وشمولا لجميع أبنائه".

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة IDM "التزام الشركة الراسخ بتأمين إنترنت سريع وشرعي وبأسعار تنافسية لجميع المواطنين"، مؤكدا أنه "منذ بدايات الشركة في التسعينيات، كانت إتاحة الإنترنت للجميع في صلب رؤيتها ومهمتها".

وأشار الى أن "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون دورا فاعلا في بناء الوطن، مهما كانت التحديات التي يواجهونها. كما وأن وصولهم الكامل إلى الإنترنت هو واجب وطني، خصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللذين يساعدان الأفراد على تخطي الصعوبات".

وأوضح أن "الدولة لا يمكنها أن تقدم خدمات فعلية من دون إنترنت سريع ومتاح للجميع"، مشددا على أن "خدمة الانترنت السريعة عبر الألياف البصرية ليست فقط للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بل لكل مواطن لبناني، وتوسيع هذه الخدمة لا يمكن أن يتم من دون تنفيذ شامل لشبكة الألياف البصرية، ولا سيما في المناطق التي ما زالت تعاني من غياب هذه البنية التحتية".

وأكد "التزام IDM بهذه المبادرة كخطوة نحو مجتمع أكثر شمولا وعدالة".
وذكر بيان للجمعية الى أن "خدمة "انترنت للكلّ" الجديدة تشكل خطوة سبّاقة في لبنان، إذ إنها من اهم المبادرات التي تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل الخدمة الجديدة خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات مختلف المستخدمين. كما أن المشتركين سيحصلون على الشهر الأول من الخدمة مجانا، مع إجراءات التفعيل والتشغيل كاملة دون أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تقديم مودم لاسلكي مجاني، ودعم تقني متخصص على مدار الساعة وباقات اشتراك شهرية مخفضة".

وأوضح أن "هذا العرض الجديد متاح للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم طلب الاشتراك مرفق بنسخة عن بطاقة الإعاقة (الصالحة) الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن صلاحية العرض تمتد حتى نهاية العام 2025. كما وستتعاون شركة IDM مع الوزارة لتنظيم حملات توعية مشتركة لتعريف الأفراد بكافة تفاصيل المبادرة وآلية الاستفادة منها. للاشتراك بهذا العرض، يمكن الاتصال بشركة IDM على الرقم 1282 أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها". (الوكالة الوطنية)
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