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لبنان
عن الاستثمارات والإصلاحات المالية والمصرفية... إليكم تفاصيل لقاء جابر ولودريان!
Lebanon 24
10-06-2025
|
11:26
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استقبل
وزير المالية
ياسين جابر
في مكتبه في
وزارة المالية
الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق، في حضور
السفير الفرنسي
هيرفيه ماغرو
ومدير
المالية العامة
جورج معراوي
والمستشارتين كلودين كركي وزينة
قاسم
.
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تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية.
وشدد الوزير جابر على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني، باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني".
ولفت جابر إلى ضرورة" أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دورا في الضغط على
إسرائيل
للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة".
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